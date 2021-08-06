Вчера, 5 августа, состоялась пресс-конференция, посвященная развитию города и присоединению новых территорий.

Глава Саратова Михаил Исаев рассказал, что уже давно были планы по расширению границ, однако долгие годы вопрос льгот, которые имеют сельчане, мешал реализации. Теперь, благодаря изменениям в законодательстве, жители этих территорий смогут сохранить свой статус.

— Мы изучили все требования, вопросы, которые звучали на встречах. И выяснилось, что расходы жителей никак не изменятся. Процесс преобразования территорий начался юридически год назад, а фактически границы между Саратовом и Саратовским районом стерты уже давно: горожане ездят в деревни на дачи, а сельчане едут в областной центр на работу, учебу, в магазины. Поэтому развивать данные территории вместе куда логичней, ведь, по сути, у нас единая инфраструктура. Площадь Саратова до Нового года составляла 400 квадратных километров, сейчас это 1135 квадратных километров. Население было 838 тысяч человек, стало — 853 тысячи человек, — рассказал мэр.

Исаев отдельно проговорил этапы преобразования. С 1 января в границы Саратова уже вошли восемь сельских населенных пунктов Багаевки и Красного Текстильщика. С 15 апреля ряды пополнили 17 населенных пунктов Синеньких и Рыбушки. Юридическое оформление прошли Краснооктябрьский, Михайловский, Соколовский муниципальные образования.

— После того как пройдут выборы, будет издан Закон Саратовской области и данные территории войдут в границы нашего муниципального образования. Территория составит 1600 квадратных километров, население — 866,6 тысячи человек. Публичные слушания по вопросам преобразования Вольновского, Дубковского, Усть-Курдюмского, Расковского муниципальных образований состоятся 10 августа. С ними площадь территории составит 2118 квадратных километров, население — 883,8 тысячи человек, — отметил Исаев.

Александр Горевой, начальник территориального управления Багаевское, рассказал, что жители становятся свидетелями развития инфраструктуры, и начинают относиться к изменениям все более благоприятно.

— Мы приобрели только хорошее. Слияние с городом, по сути, произошло давно, к нам жители Саратова приезжали отдыхать. Капитализация жилья произошла. Скупаются дачи. Недоверия от людей не остается, потому что люди видят позитивные изменения, — заявил Горевой.