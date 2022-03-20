Жителей Саратовской области просят не создавать нездоровый ажиотаж с лккарствами.

С таким обращением к саратовцам выступил заеститель председателя правительства — министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

В региональном правительстве опасаются повторения ситуации в аптеках по аналогии со скупкой сахара в торговых сетях.

Костин аппелирует к здравому рассудку людей, поясняя, что не нужно закупать впрок никаких лекарственных препаратов, если они не назначены врачом.

Минздрав региона уверяет, что запасы лекарств на складах достаточны, а цены на жизненноважные препараты стабильны и не планируются к увеличению.

Между тем, саратовцы сообщили о нехватке лекарств для больных с изменениями щитовидной железы и о полном отсутствии как по рецептам, так и в свободной продаже инсулина для детей-диабетиков «Хумалог» , производенного во Франции.