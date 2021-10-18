В отдел полиции Волжского района Саратова обратился 50-летний мужчина с заявлением о краже 16 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Как пояснил местный житель, на улице 6-ой Соколовогорский проезд 12 октября неизвестные похитили у него кошелек. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция установила, что выходя из строительного магазина, заявитель оборонил кошелек с деньгами. Через некоторое время прохожий, заприметив кошелек, подобрал его, а содержимое присвоил. Вскоре личность подозреваемого была установлена, им оказался ранее судимый 34-летний мужчина.

Он признался, что найденные на улице деньги потратил на личные нужды. Мера пресечения — подписка о невыезде.