В интернете появился документальный фильм проекта Gulagu.net, в котором показали пытки и вымогательства в туберкулезной больнице для осужденных в Саратовской области. Шум вокруг этой истории продолжает подниматься.

Сегодня, 5 октября, стало известно, что начальник УФСИН полковник внутренней службы Алексей Федотов сейчас находится в отпуске с последующим увольнением. Он уже подал рапорт об отставке. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

С чем связано такое решение, точно не известно. Про ситуацию с пытками в больнице уже знают в Кремле. Там ответили, что подлинность материалов устанавливается.

Материалы также проверяют ревизоры из Генпрокуратуры и ФСИН, также вопросом займется и следственное управление Саратовской области.

Уточняется, что уголовные дела уже расследуются.