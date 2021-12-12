В настоящий момент 36-летнему жителю Ершова предъявлено обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней девочки.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, на основе собранных по делу доказательств ранее судимому мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Извращенец-педофил признал свою вину в совершенном надругательстве над годовалой девочкой.

Напомним, в Ершове Саратовской области муж с женой, имеющие двух малолетних детей, разрешили пожить в своей квартире 36-летнему ранее судимому знакомому.

В ночь на 11 декабря 2021 года родители детей по какой-то причине отлучились из дома в магазин. При этом они оставили с чужим мужчиной дочь в возрасте 1 год и 7 месяцев и 5-летнего сына.

Оказавшийся наедине с беззащитными малышами извращенец совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Вернувшаяся с ночного похода по магазинам мать заметила на лице дочери свежий синяк и повреждения на ее теле, характер которых следователи для СМИ не уточняют.

Родители вызвали полицию. Ребенка пришлось срочно госпитализировать.

Следователи будут ходатайствовать перед судом о заключении педофила под стражу.

Расследование преступления, которое ужаснуло жителей губернии, продолжается. Также проверяется семья, в которой родители ночью оставили двух малышей с рецидивистом-извращенцем.