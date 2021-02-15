23-летнего парня задержали по подозрению в изнасиловании женщины на проспекте Строителей в Энгельсе. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Около 22:00 11 февраля женщина шла домой с работы. Она зашла в подъезд, следом за ней забежал молодой человек.

Это и попало на кадры видеозаписи. После того, как они оба зашли внутрь, стали слышны женские крики и просьбы о помощи.

В следственном управлении СКР уточнили, что злоумышленник несколько раз ударил представительницу прекрасного пола. В подъезд зашли люди и женщина начала кричать.

Насильник убежал, но его задержали.