Перед судом возбуждено ходатайство об избрании мужчине, обвиняемому в сексуальном насилии над ребенком в Ершове, меры пресечения в виде заключения под стражу.

Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 февраля 2022 года.

Напомним, в Ершове Саратовской области муж с женой, имеющие двух малолетних детей, разрешили пожить в своей квартире 36-летнему ранее судимому знакомому.

В ночь на 11 декабря родители детей отлучились из дома в магазин. При этом они оставили с чужим мужчиной дочь в возрасте 1 год и 7 месяцев и 5-летнего сына.

Оказавшийся наедине с детьми подсудимый совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Вернувшаяся с ночного похода по магазинам мать заметила на лице дочери свежий синяк и повреждения на ее теле, характер которых следователи для СМИ не уточняют.

Родители вызвали полицию. Ребенка пришлось срочно госпитализировать.

Обвиняемый признал вину в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается.