Насильнику добавили ещё несколько лет к сроку за совершенное убийство. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Напомним, что в феврале прошлого года 23-летний молодой человек находился в подвале одного из домов в селе Сторожевка со своим 58-летним знакомым. Между мужчинами вспыхнул конфликт. В порыве злости парень нанес своему старшему товарищу несколько ударов в лицо, потом толкнул его в грудь от чего потерпевший упал. Агрессор несколько раз бил знакомого головой о кирпичи, а потом продолжил избивать ногами и руками по лицу, успокоившись, он просто ушел. Пострадавший через непродолжительное время скончался, его тело нашел местный житель, который спустился в подвал за котенком.

Правоохранители нашли злоумышленника и на предварительном допросе он во всем сознался. В феврале этого года тот же молодой человек был осужден на три года за изнасилование.

За совершенные действия парень приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.