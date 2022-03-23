В Вольске 38-летний мужчина признан виновным в убийстве ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Суд признал его вину в совершении преступлений по статьям «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера» и «Насильственные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Мужчина проведет в колонии строгого режима 23 года.

Напомним, в марте прошлого года 38-летний мужчина надругался над своим пасынком и выгнал его на улицу без одежды. Ребенок замерз, его тело обнаружил прохожий.