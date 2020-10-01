Сегодня, 1 сентября, настоятель храма Святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Саратове Родион Нектарий Морозов рассказал о своем заболевании пневмонией. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети Facebook.

— Наверное, пришёл и мой черёд попросить молитв: вчера госпитализировали, двусторонняя пневмония с обычным характерным эффектом «матового стекла». В ещё большей степени прошу молитв о моей маме, монахине Евфросинии: она, слава Богу, пока не заболела. Дай Бог, чтобы её это и не коснулось: и возраст, и здоровье заставляют волноваться, — написал игумен.

В комментариях под записью горожане пожелали ему скорейшего выздоровления.