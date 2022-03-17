Местный житель угрожал 21-летнему парню ножом за его попытку защитить свою мать. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Саратову.

В Волжский отдел полиции обратился 21-летний местный житель. Мужчина рассказал, что знакомый во время ссоры начал угрожать ему предметом, похожим на нож. Как оказалось, заявитель пытался защитить свою мать от настойчивого ухажера, но горожанин не принимал отказа.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В отдел полиции доставлен 42-летний саратовец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина признался в содеянном, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.