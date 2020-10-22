Расследование уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при приобретении УЗИ аппаратов для больниц Саратовской области продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Обвинение в этом предъявлено бывшему министру здравоохранения региона Наталье Мазиной, вину она не признала.

По данным следствия, с октября по ноябрь 2018 года минздрав заключил три контракта на поставку 18-ти ультразвуковых аппаратов для медицинских учреждений региона. Принимая оборудование в декабре 2018 — январе 2019 года министр знала, что оно не соответствует регистрационному удостоверению, выданному Росздравнадзором РФ, условиям госконтракта. При этом эксплуатации аппаратов по закону возможна только при соблюдении этих требований.

—Министр здравоохранения Саратовской области, используя предоставленные ей властные полномочия, вопреки интересам службы, действуя из иной личной заинтересованности, обусловленной побуждениями карьеризма, стремлением любым путем исполнить государственную программу и избежать претензий со стороны руководства по поводу заключения государственного контракта с недобросовестным поставщиком, не распорядилась отказаться от приемки фальсифицированных УЗИ аппаратов, — отметили в следственном управлении.

Она приняла оборудование, не высказав ни единого требования к поставщику, не сообщила об этом сотрудникам Росздравнадзора. Прошла оплата, тем самым бюджету региона был причинен ущерб на сумму свыше 53 миллионов рублей.

Расследование продолжается.