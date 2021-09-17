В первый день голосования на избирательном участке №507 в Балаково общественница Наталья Караман устроила скандал на избирательном участке. Об этом сообшает портал balakovo24.ru.

Сообщается, что она всячески мешала работе участковой избирательной комиссии. Кричала, размахивала руками и угрожала председателю с членами УИК, что изымет документы — и списки избирателей, которые подавали заявления для голосования по месту пребывания.

Она пыталась вырвать бумаги, чтобы подсчитать самой, сколько пришло человек. После такого инцидента член территориальной избирательной комиссии Балаковского муниципального района написала заявление в полицию. Заявление и обращение будет направлено в ЦИК. Как стало известно, скандал Караман устроила ещё и на избирательном участке N 505. По этому факту также будет написано заявление. Все это продолжается около трех часов. Наталья Караман заявила, что не намерена останавливаться на этом.

Журналисты с места событий сообщили, что эта кандидат в депутаты Госдумы по Балаковскому ОИК 164 пытается выгнать с участка представителей СМИ.

— Вероятно, кандидат плохо знакома с действующим законодательством. Также она препятствовала проведению видеосъемки, что не запрещено действующим законодательством. Возможно у кандидата есть другие причины нежелания попасть в кадр. Как аккредитованный журналист направлю жалобу в вышестоящую избирательную комиссию и прокуратуру для защиты своих прав, — заявила одна из журналисток.