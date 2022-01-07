А вот в Саратове никогда революции не будет.

Зимой здесь снега по самое нехочу: его не убирают.

Летом страшная жара и хочется только пить холодное пиво в тенистых аллеях, а это располагает к благодушию.

Осенью очень грязно и все копают картошку в грязи и депрессии.

Есть пара чудесных недель в конце апреля, но в это время все полны надежд, что демократия как-нибудь сама устроится.

Поэтому столицу нужно перенести в Саратов, кстати, теперь это второй по величине город в России.

Давайте сюда вашего Собянина с плиткой, таксистов инородных, украшения улиц, всё, от чего москвичи кровавыми слезами плачут. Нам все сгодится.

А не бунтовать. Ишь, моду взяли.