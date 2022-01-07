А вот в Саратове никогда революции не будет.
Зимой здесь снега по самое нехочу: его не убирают.
Летом страшная жара и хочется только пить холодное пиво в тенистых аллеях, а это располагает к благодушию.
Осенью очень грязно и все копают картошку в грязи и депрессии.
Есть пара чудесных недель в конце апреля, но в это время все полны надежд, что демократия как-нибудь сама устроится.
Поэтому столицу нужно перенести в Саратов, кстати, теперь это второй по величине город в России.
Давайте сюда вашего Собянина с плиткой, таксистов инородных, украшения улиц, всё, от чего москвичи кровавыми слезами плачут. Нам все сгодится.
А не бунтовать. Ишь, моду взяли.