Кандидат в депутаты Госдумы по Балаковскому ОИК 164 Наталья Караман снова устроила скандал на избирательном участке в Балаково. Об этом сообщает GazetaBalakovo.ru.

Напомним, вчера на двух избирательных участках в городе она кричала, размахивала руками и угрожала председателю с членами УИК, что изымет документы, а также мешала журналистам снимать.

Сегодня ее действия продолжились. В гимназии №1 она толкнула доверенное лицо другого кандидата. Чтобы разобраться в инциденте на участок вызвали наряд полиции. К слову, спутница Караман не предоставила никаких документов разрешающих присутствовать на избирательных участках.

Уже второй день Наталья вместе с неизвестной женщиной ходит по УИК и просит предоставить журналы со списками избирателей.