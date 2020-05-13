Директора фонда социальной поддержки семьи и детства «Океан» Наталья Коваценко считает, что озвученные президентом России меры поддержки семей с детьми показывают уровень ответственности власти перед будущим поколением.

— Все мы сейчас находимся в крайне необычных обстоятельствах. В сложное время распространения коронавируса очень важно вовремя оказать поддержку и протянуть руку помощи одной из наиболее нуждающихся категорий — семьям, воспитывающим детей. Ведь на их плечах лежит серьезная ответственность за будущее новых поколений, за их здоровье и благополучие.

Крайне важно не только, чтобы наши дети росли в счастье и любви, но и были обеспечены всем необходимым для полноценной жизни. Президент страны Владимир Путин в своем обращении к нации озвучил беспрецедентные меры поддержки гражданам, воспитывающим детей. Социальная помощь охватит самые многочисленные возрастные категории детей. Это и увеличение размера детского пособия до полутора лет, и единовременные выплаты на детей до трех и от трех до 16-ти лет, и множество других видов соцподдержки.

Как мать и как общественник я очень рада, что государство не оставляет родителей в трудной ситуации, а помогает им справиться с возможными финансовыми трудностями. Приятно ощущать, что ты не один на один со своими проблемами, а есть тот, кому не безразлична судьба каждой отдельной семьи, тот, кто готов быстро отреагировать на меняющиеся обстоятельства, — говорит общественница.