-Условия современных реалий таковы, что жители нашей большой страны переживают достаточно сложное время. Наши родные, близкие, коллеги, знакомые и незнакомые по социальным сетям по-разному реагируют на происходящее. Мы испытываем сильные эмоции от солидарности, поддержки до огорчения, тревоги и гнева. На происходящие события мы не можем повлиять, поэтому жажда действия, доказывания своей правоты сейчас переносится в социальные сети и мессенджеры. В информационной среде происходит колоссальное давление. Как в такой ситуации следует себя вести, чтобы уменьшить влияние стресса и, самое главное, — помочь своим близким?

Важно понимать, что в сети Интернет много недостоверной информации, а граница между истиной и неистиной может быть нечеткой. Пользователь в социальных медиа получает много непроверенной, разрозненной, выхваченной из контекста информации. В этой связи надо стараться избегать диалогов, так как это может быть намеренная провокация. Если в соцсетях вам начинают откровенно угрожать — значит вас воспринимают как сильного соперника. Можно использовать эффективные и одновременно достаточно простые методы защиты от психологической агрессии. В диалоге в соцсетях с неизвестным визави, когда накаляется обстановка, нужно создать мысленную преграду между собой и собеседником.

Доверять следует только проверенной информации, которая распространяется официально. Однако важно помнить, что даже если какая-то новость транслируется повсеместно, это не говорит о ее достоверности, а фотографии и видео также часто бывают фейковыми. Качественная журналистика всегда подает информацию нейтрально, — Наталья Моисеенко, кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой управления персоналом Поволжского института управления – филиала РАНХиГС.