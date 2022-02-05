Директор музея Федина Наталья Щелканова заявила, что здание «дом Курихина» не подходит для помещения музея.

«Для помещений музея необходимо соблюдения определённых требований, которым должны соответствовать предлагаемые площади. Здание в котором находится предприятие общепита не подходит для размещения там музейных хранилищ. Напомню, раньше на этом месте располагался литературный сквер, который был востребован у жителей и гостей города.

Арбитражным судом постройка признана незаконной в связи с чем собственнику его необходимо демонтировать»- отметила директор музея Наталья Щелканова.