Министр внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Наталья Трошина встретилась с председателем общественной организации – региональной национально-культурной автономии казахов Саратовской области, председателем общественной организации «Местная казахская национально-культурная автономия Саратова» Айдосом Арстановым.

Они обсудили автономию проведения спортивного форума для молодежи, а также праздника Наурыз — с учетом действующих ограничений.

Также Айдос Арстанов поднял вопросы, волнующие жителей поселка Шумейка Энгельсского района.