Под председательством академика РАО В.А. Болотова состоялось заседание Национального аккредитационного совета, по результатам которого образовательные программы бакалавриата и магистратуры направления подготовки «Юриспруденция», специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности» Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС получили профессионально-общественную аккредитацию до 2028 года.

Национальный центр профессионально-общественной аккредитации сформировал внешнюю комиссию из ведущих экспертов — представителей профессионального и студенческого сообществ г. Москвы, г. Нижнего Новгорода и г. Саратова.

Целью экспертизы являлось установление степени соответствия образовательных программ стандартам и критериям, установленным Нацаккредцентром согласно Европейским стандартам гарантии качества образования ESG-ENQA.

Экспертной комиссией была проделана большая работа по исследованию документов и проверки их достоверности, которая осуществлялась в рамках ознакомления с материально-технической базой Института, проведения встреч с руководством, преподавателями, студентами, выпускниками и работодателями.

«Необычно новый формат оценки, проходивший в абсолютно свободной и непринуждённой, но строго предметной беседе. Отрадно, что даже опыт выпуска 2007 года был интересен комиссии. Получилось сравнить разные выпуски студентов. Считаю, что подобные мероприятия повышают качество высшего образования и дают необходимую «обратную связь», – отметил Павел Дуксин, выпускник 2007 года, кандидат юридических наук, адвокат Коллегии адвокатов г. Москвы «Орчардс».

Заместитель директора ПИУ РАНХиГС Елена Сергеева прокомментировала важность полученной оценки: «Подготовка юристов с управленческими компетенциями нами ведётся с 1997 года, поэтому некоторые участники встреч сочетали в себе одновременно выпускника и работодателя. Например, Татьяна Полынина, первый заместитель начальника управления делопроизводства и контроля Правительства Саратовской области – начальник отдела контроля. Учитывая серьёзную конкуренцию в области юридического образования, для нас особенно важна внешняя независимая оценка качества обучения».

Эксперты отметили выстроенную систему информированности и взаимодействия всех участников образовательных отношений, широкие возможности для творческой и научной самореализации студентов, эффективно функционирующую систему сопровождения академической успеваемости и поддержку академических достижений, индивидуальный подход к студентам, высокий уровень квалификации научно-педагогических кадров.

В качестве рекомендаций экспертная комиссия предложила развивать имеющиеся достижения и тиражировать их в социальных сетях и СМИ, назвала уровень юридической подготовки достойным для прохождения международной оценки качества.