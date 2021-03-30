На мясоперерабатывающем предприятии «Зоринское» подвели промежуточные итоги участия в национальном проекте «Производительность труда». В мероприятии приняли участие заместитель министра экономического развития Саратовской области Ольга Якушева, представители Регионального центра компетенций, руководство и сотрудники мясокомбината.

Благодаря участию в нацпроекте на предприятии оптимизировали процесс переработки свиных полутуш. Этот участок производства был выбран в качестве «пилотного». На нем внедрили механизмы бережливого производства, организовали эффективное рабочее место сортировщика и процесс жиловки сократился в два раза с 240 до 120 минут. А организация эффективности рабочего места упаковщиков по системе 5С позволила сократить время протекания процесса в три раза с 180 до 60 минут.

На производстве оборудовали буферные зоны для сырья перед упаковкой в итоге запасы в потоке снизились, а рост выработки повысился в шесть раз с 500 до трех тысяч тонн.

А организация рабочего места контролера качества при приемке полутуш свинины позволило сократить время приемки более, чем в два раза.

Обучение прошли 16 человек.

Отметим, что нацпроект инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.

