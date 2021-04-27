В 2021 году саратовское предприятие ООО «Король диванов» завершает инвестиционный проект по строительству нового корпуса по производству комплектующих изделий и закупке нового оборудования, отвечающего всем требованиям современного производства. Об этом стало известно во время визита на фабрику зампреда правительства региона — министра промышленности и энергетики Андрея Архипова.

Кроме того, мебельная фабрика стала участником национального проекта «Производительность труда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. На стартовом совещании по запуску программы обозначили, что планируется ежегодное увеличение производительности труда на десять процентов. В 2021 году по прогнозу поступление налоговых платежей в бюджет области вырастет на 40 процентов, а средняя зарплата работников увеличится на 35 процентов.

При поддержке правительства региона за прошедший год численность работников предприятия увеличилась на 13 процентов, а средняя зарплата на 33 процента.

ООО «Король Диванов» образовано в 2011 году в селе Клещевка Саратовского района, является основным поставщиком продукции в сети салонов под брендом «Много Мебели».

Холдинг включает в себя семь обособленных подразделений, входящих в его структуру. ООО В 2020 году предприятие вошло в перечень системообразующих на федеральном уровне. В работе холдинга задействовано более трех тысяч человек.