Группа стажёров-исследователей Центра психолого-экономических исследований Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС под руководством старшего научного сотрудника Армена Айрапетяна стала одним из 10 победителей конкурса грантовой поддержки гуманитарных исследовательских и проектных инициатив молодёжи имени академика В.Г. Костомарова, проводимого Государственным институтом русского языка имени А.С. Пушкина при содействии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Студенты, проходящие стажировку в Центре психолого-экономических исследований, победили в финале конкурса грантов для молодёжи СНГ в номинации «Научно-исследовательский проект» с заявкой на тему «Оценка роли и конкурентоспособности русского языка на пространстве СНГ». Идея проекта заключается в осуществлении оценки позиции русского языка на пространстве Содружества Независимых Государств, измерения уровня полиязычия населения и определении влияния процессов глобализации на употребление русского и иных языков в профессиональной и межличностной коммуникации. Один из ожидаемых результатов исследования – выявление тенденций дальнейшего развития международных глобализационных и интеграционных процессов в сфере языка на пространстве СНГ и определение места, а также конкурентных позиций русского языка в странах и регионах Содружества.

В период с 19 июля по 26 августа в оргкомитет грантового конкурса поступило 364 заявки, из которых 230 проектов в рамках номинации «Информационно-просветительские проекты» и 134 – «Научно-исследовательские проекты». В конкурсе приняли участие граждане России и других 10 государств-участников СНГ: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.

С 13 по 16 сентября финалисты защищали свои проекты перед членами конкурсной комиссии в онлайн-формате. По итогам защиты были определены 10 победителей конкурса, в числе которых команда молодых исследователей ЦПЭИ. Победители получат денежный грант на реализацию своих идей.

— Победа в конкурсе предоставляет возможность получить полезный опыт не только участия наших студентов в проведении научных исследований, но и презентации полученных результатов перед профессиональным сообществом. Это уже налагает определённую ответственность, которую несут учёные, ведь наука – это не только сам процесс создания нового знания, которого не было до этого, но ещё и дискуссии, обсуждения, критика, подготовка аргументов, иными словами, научная коммуникация, – прокомментировал старший научный сотрудник ЦПЭИ Армен Айрапетян.