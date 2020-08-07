Подведены итоги XIII конкурса информационных материалов по правовой тематике на приз имени В.Д.Спасовича, который ежегодно проводится Министерством юстиции Республики Беларусь и является одним из престижных и авторитетных научно-правовых мероприятий, организуемых на территории республики.

В этом году конкурс состоял из одиннадцати номинаций: «Суд», «Прокуратура», «Следствие», «Исполнительное производство», «Адвокатура», «Нотариат», «Наука и право», «Хозяйство и право», «Медиация», «Право и журналистика», «Студенческая наука». При этом научные работы участников конкурса были заявлены не только индивидуально, но и в составе авторских коллективов.

В номинации «Хозяйство и право» победу одержала монография «Теоретико-прикладные аспекты развития гражданского законодательства Республики Беларусь», написанная коллективом белорусских и российских ученых-цивилистов, в частности в соавторстве с доцентом кафедры гражданского права СГЮА Мариной Шмелевой.

Работа посвящена исследованию развития гражданского законодательства России и Беларуси. В ней рассматриваются вопросы правового регулирования общественных отношений, возникающих в процессе осуществления хозяйственной деятельности, а также затрагивается проблематика реализации отдельных принципов гражданского права в страховом законодательстве.