11 октября, Сергей Наумов, и.о. ректора Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А., доктор исторических наук, профессор прокомментировал новость о том, что в Саратове появится совет по повышению качества образования в регионе.

— В настоящее время профессиональный рост компетенции школьного педагога стал одной из самых актуальных тем развития образования в нашей стране. Это обусловлено, прежде всего, тем, что в условиях цифровизации возрастают требования к профессиональной подготовке специалистов для всех сфер трудовой деятельности.

Образование, его развитие, совершенствование — один из ключевых государственных приоритетов, важный для всего общества, подчеркнул Президент Российской Федерации Владимир Путин на прошедшем в августе 2021 года заседании Президиума Государственного Совета.

Качество образования должно быть на высоте во всех школах. «Главное — дать нашим детям фундаментальные знания по ключевым предметам и научить применять их в жизни, создавать условия для раскрытия их способностей, чтобы они как можно раньше определились с будущей профессией, помочь тем детям, которые по разным причинам испытывают трудности с обучением», — поставил задачу Президент. Дифференциация качества образования в России очень высока, особенно с 5-го по 9-й классы, констатировал он и призвал поддержать школы, которые пока не дотягивают до необходимого уровня, тщательно проанализировать причины.

Базовый принцип системы российского образования — справедливость — должен соблюдаться. То есть качественное образование должно быть доступным для каждого ребенка вне зависимости от того, где он живет, в какой школе учится — государственной или частной, городской или сельской.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Николаевич Фальков (интервью газете «Коммерсант» от 25.08.2021 г.) отмечал, что «хороший университет сегодня должен выполнять три функции: эффективно передать накопленные знания студенту, производить принципиально новое знание и в идеале превращать знание в технологию, продукт или бизнес».

На сегодняшний день высшая школа успешно реализует эти функции, но нельзя не отметить существенное понижение уровня подготовки абитуриентов в последние годы. Выпускники, к сожалению, показывают, например, более низкие результаты ЕГЭ по физике и математике, то есть по профильным предметам, которые так необходимы для поступления в СГТУ.

И дело не в том, что будущие абитуриенты получают недостоверные баллы ЕГЭ, а речь идет о том, что общий уровень знаний по физике и математике не соответствует современным требованиям. В связи мы наблюдаем искусственное снижение спроса на направления подготовки, связанные с физическими и математическими науками.

А снижающийся уровень подготовки абитуриентов, к великому сожалению, во многом является следствием недостаточно высокого уровня квалификации педагогов-предметников, особенно, в сельских школах.

Ведь городские школьники имеют возможность обращаться к услугам репетиторов, а у сельских ребят такой возможности практически нет.

В этой связи хочу заметить, что повышение профессиональной квалификации сельских учителей должно осуществляться при поддержке вузов. Ввиду того, что сегодня у школ, особенно, сельских для этого не хватает кадровых и организационных ресурсов. Поэтому на помощь должно прийти сетевое взаимодействие с профильным вузом.

Безусловно, современным школам, в том числе сельским, нужно быть активными в части сотрудничества с вузами Саратовской области, стараться приобщать учащихся старших классов к работе над инновационными проектами, к созданию новых продуктов и технологий. Школы должны предоставлять школьнику максимум выбора, показывать ему различные пути развития.

В настоящее время руководство различных компаний понимает, что проблемы на рынке труда есть, и их решение кроется, в том числе и в ранней профориентации подрастающих кадров. Саратовский государственный технический университет готов помочь в разработке такого взаимодействия, — рассказал Наумов.