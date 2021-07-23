Исполняющий обязанности ректора саратовского областного института развития образования Сергей Наумов возмущен видео, компрометирующее председателя госдумы Вячеслав Володина.

— Вчера с удивлением, переходящим в стойкое возмущение, посмотрел интернет-киноподелку, в которой ее авторы попытались замазать черным цветом все то, что делает в нашей области Вячеслав Володин.

Вот уже 30 лет я очень близко и хорошо знаю этого неординарного человека. Хочу сказать, что горд нашим знакомством, которое, без преувеличений, оказало огромное влияние на всю вторую половину моей сознательной жизни. Я ни разу не усомнился в правоте и значимости того, что он делает, и никогда не ставил под вопрос его честность, требовательность к себе и своему окружению, любовь и уважение к простым людям, потрясающую работоспособность и неуемную тягу ко всему новому.

Авторы фильма, размещенного в интернете, одним из тезисов критики деятельности Вячеслава Володина по лоббированию денежных средств для Саратовской области, указывают, что это запланированные федеральные средства, которые саратовские чиновники должны просто и изящно «взять» в Москве и использовать в Саратове. Как человек, имевший опыт в подобных вопросах, хочу опровергнуть это в корне неверное заявление. Заложить средства в бюджет и получить их в необходимом объеме и в срок – это тяжелейший труд. Ибо каждый из 80-ти с лишним регионов РФ пытается сделать то же самое.

Кто не слеп, тот видит новые корпусы больниц, вузов, школ и детских садов, которые в последние 20 лет стали украшением родного Саратова и области в целом. И ко всему этому имеет самое непосредственное отношение Вячеслав Володин.

Вячеслав Викторович, я думаю, что имею право так обратиться к тебе, исходя из нашего 30-летнего знакомства. Я всегда с благодарностью вспоминаю те тяжелейшие и трагические эпизоды моей жизни, через которые мне пришлось пройти. И всегда я ощущал твою благородную руку помощи и твое сопереживание. Спасибо тебе за то, что ты есть.

Как говорили древние: тьма сгущается перед рассветом. И я надеюсь, что твой рассвет будет ярким.

Мы с тобой. И ты можешь всегда рассчитывать на наше понимание и нашу помощь. Это, как говорится, для чистоты отношений. — говорит Наумов.