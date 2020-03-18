Сегодня, 18 марта, по поручению губернатора области Валерия Радаева заместитель председателя регионального правительства Сергей Наумов принял участие в рабочей встрече с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

В ходе нее были обсуждены вопросы реализации подготовительных мероприятий в рамках строительства на территории нашего региона нового противотуберкулезного диспансера на 700 мест. В будущем это учреждение позволит вывести региональную фтизиатрическую службу на принципиально новый уровень развития и применять новейшие методики диагностики, лечения туберкулеза в современных условиях. Михаил Мурашко предложил максимально ускорить процесс подготовки необходимой документации для включения данного объекта в федеральную адресную инвестиционную программу на текущий год.

Напомним, с инициативой о строительстве нового диспансера выступил Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, этот проект находится на постоянном и пристальном контроле региональной власти и лично главы региона.

Также на встрече с федеральным министром зампред регионального правительства затронул тему необходимости продолжения обновления автомобильного парка региональной службы скорой медицинской помощи. Несмотря на то, что за последние годы благодаря помощи и поддержке федерального центра в Саратовскую области было поставлено более 300 санитарных автомобилей и общий процент имеющейся спецтехники сократился до 43, на сегодняшний день в регионе имеется потребность в 89 автомобилей скорой медпомощи. Министр пообещал оказать содействие в решении данного вопроса.

Отдельным блоком Сергей Наумов доложил о превентивных мероприятиях, проводимых на территории области в рамках недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019. Он особо отметил, что эта работа ведется комплексно на тесном межведомственном уровне с учетом профильной федеральной повести дня под личным контролем главы области. Создан оперативный штаб, который координирует деятельность всех заинтересованных служб и ведомств, осуществляет постоянный мониторинг и принимает необходимые управленческие решения. В медицинских учреждениях региона обеспечена готовность к возможным вариантам развития ситуации, имеется запас необходимых лекарственных средств, медицинских аппаратов, обучены сотрудники. Вместе с тем, в федеральный центр направлена заявка с просьбой оказать содействие нашему региону в дополнительном приобретении средств индивидуальной защиты, в том числе медицинских, дезинфицирующих средств, а также медицинского оборудования для первичной диагностики для пополнения запаса в медицинских организациях области. Работа по данному направлению Михаилом Мурашко оценена как удовлетворительная, а к просьбе региона глава федерального минздрава проявил внимание.

— Встреча была знаковая, Михаил Мурашко оценил ситуацию в регионе, назвав ее вполне контролируемой, внимательно выслушал наши просьбы и пообещал помочь. И что самое важное – он дал установки по усилению отдельных обсуждаемых направлений, которые мы принимаем к немедленному исполнению.

От имени Валерия Радаева я поблагодарил главу федерального минздрава за неоценимую помощь и поддержку, которую на протяжении последних лет возглавляемое им ведомство оказывает Саратовской области в решении насущных задач. Надеюсь и верю, что наше взаимодействие будет продолжено в том же ключе и в том же направлении, что и сейчас – улучшения доступности и повышения качества оказания медицинской помощи гражданам, — прокомментировал рабочую встречу с Михаилом Мурашко Сергей Наумов.