Погибшей было 84 года.

Как сообщили в региональном СУ СКР, в селе Донгуз Балтайского района Саратовской области взрослый сын пришел в гости к своей 84-летней матери и обнаружил, что дом закрыт изнутри.

Бабушка долго не открывала, и сын проник в дом другим путем. Внутри он нашёл скончавшуюся мать.

«Скорая» констатировала смерть престарелой женщины.

По предварительным данным, гибель наступила в результате отправления продуктами горения, так как дом отапливался газовой колонкой и в помещении было сильно перетоплено, а шибер дымохода — закрыт.

Расследование происшествия продолжается. Назначен ряд экспертиз.