Навигация для маломерных судов в саратовском регионе может начаться раньше на две недели. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник ГУ МЧС Вадим Савчук.

По словам нашего корреспондента, точную дату будет устанавливать областное правительство.

Для этого учитываются несколько факторов: температура, окончание ледохода, вскрытие малых рек и установка навигационных знаков.

Но скорое открытие пляжей не анонсировалось — оно наступит после прогревания воды и готовности мест для купания. За это несут ответственность собственники водоемов.