С 25 ноября закрывается навигация маломерных судов в акватории на территории региона.

Решение связано с понижением среднесуточных температур воздуха и началом ледостава.

Начиная с указанной даты, владельцам баз-стоянок маломерных судов запрещено выпускать суда в акваторию.

— Эксплуатация маломерных судов после закрытия навигации может быть сопряжена со смертельным риском. Также напоминаю, что несоблюдение установленных ограничений влечет за собой наложение на граждан административного штрафа, — сообщил в своем Телеграм-канале председатель облправительства Роман Бусаргин.