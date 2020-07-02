В Волжском районе Саратова возбуждено уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних юношей, ограбивших магазин. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

Известно, что 10 мая около 15:30 в магазине на улице Усть-Курдюмская города Саратов был совершен грабеж группой подростков. До этого 15- и 16-летний приятели решили на спор своровать что-нибудь из магазина. Предварительно сговорившись, они вынесли из магазина две бутылки с алкоголем на общую сумму 317 рублей. Но их действия были замечены продавщицей, которая смогла догнать одного из похитителей, а благодаря ему быстро нашли второго юного грабителя.

Сейчас пытаются установить обстоятельства жизни и воспитания подростков в семье. Расследование уголовного дела продолжается.