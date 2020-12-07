Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о ситуации на местной кондитерской фабрике.

Найден крупный инвестор, первую продукцию компания выпустит до 20 декабря.

С собственниками уже заключен договор аренды предприятия.

—Сегодня провел встречу с руководством одного из концернов по ситуации на фабрике. Инвестор сделал выбор в пользу сохранения трудового коллектива, а это порядка 400 человек. Работников готовы трудоустроить в порядке перевода, — подчеркнул Роман Бусаргин.

Напомним, ранее сообщалось, что почти 580 человек, которые трудятся на фабрике, отправляют в режим простоя.