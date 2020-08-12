В Волгограде продолжается расследование уголовного дела по факту обнаружения на пустыре расчлененных останков пропавшего без вести саратовца, сообщает следственное управление СКР по Волгоградской области.

Ранее, 18 июля, на пустыре в Кировском районе Волгограда местные жители обнаружили останки мужчины. Следователями была установлена личность убитого – им оказался 33-летний ранее судимый за разбой мужчина. Еще четыре года назад родственники мужчины обратились в правоохранительные органы с заявлением о его пропаже.

В ходе расследования уголовного дела был выявлен подозреваемый в совершении уголовного дела – 29-летний житель Ростова-на-Дону. Мужчина объяснил, что в Волгоград с убитым другом они приехали пару месяцев назад на заработки. Они сняли жилье, но их поиски работы никак не могли увенчаться успехом.

В начале июля мужчины сильно повздорили, 29-летний подозреваемый на эмоциях избил приятеля, а затем вонзил в него нож. Потерпевший моментально скончался. Испугавшись дальнейшей ответственности за содеянное, мужчина расчленил его тело и упаковал в полиэтиленовые пакеты, оставив на пустыре. Затем злоумышленник уехал свой родной регион.

Вчера мужчину заключили под стражу на время расследования уголовного дела.

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