Найден подрядчик для реконструкции сквера имени Марины Расковой. Такое заявление сделал в своем Instagram мэр Михаил Исаев.

— Победителем стала строительная компания «Система». Именно она займется обустройством дорожек с различным видом покрытий, площадок, ремонтом пруда с устройством основания и подпорных стенок, наружного освещения, системы автополива, а также организацией озеленения территории, — сообщил градоначальник.

Ко всему прочему, было объявлено два аукциона: на приобретение малых архитектурных форм, детского и игрового оборудования и на осуществление профессионального строительного контроля.

Напомним, что реконструкция сквера стала возможна благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина. При его содействии туда привезут обновленный памятник летчице.