Возбуждено уголовное дело об убийстве женщины в подъезде многоквартирного дома в Саратове. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, ночью 30 апреля на лестничном марше между первым и вторым этажом многоквартирного дома на проспекте Энтузиастов найдено тело неизвестной женщины 30-35 лет.

При осмотре обнаружены множественные ссадины и кровоподтёки на голове, теле, а также верхних и нижних конечностях. Согласно заключению экспертов, смерть женщины наступила из-за тупой травмы головы.

В настоящее время проводится проверка причастности к преступлению 33-летнего жителя Заводского района.

Расследование уголовного дела продолжается.