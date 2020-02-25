Виновника ДТП на Шуровой горе привлекли к административной ответственности. Об этом пишет ГИБДД области.

Нарушителем оказался 25-летний парень, который ехал в алкогольном опьянении и «собрал» пять автомобилей. После происшествия горе-водитель скрылся с места во избежание наказания.

Теперь неуклюжему автомобилисту грозит лишение прав до полутора лет. наложение административного ареста или штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительского удостоверения до двух лет.

Напомним, вчера ночью водитель не справился с управлением и врезался в пять припаркованных автомобилей.