Женщину, тело которой нашли вчера под мостом на улице Орджоникидзе в Заводском районе Саратова, могли убить, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Судебно-медицинские эксперты установили, что причиной смерти женщины стала сочетанная травма тела. Уже установлен и задержан подозреваемый в убийстве – 38-летний саратовец. Сейчас решается вопрос о его аресте.

Напомним, вчера под путепроводом в Заводском районе было обнаружено тело женщины. Тогда следователи начали по этому факту проверку.