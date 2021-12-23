Жительница Аткарского района задержана по подозрению в совершении преступлений в отношении своих детей.

Как сообщили в региональном СУ СКР, в отношении 43-летней жительницы Аткарского района Веры Звйцевой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью» и ч. 3 ст. 30 — пп. «а, в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух малолетних лиц, совершенное с особой жестокостью».

Как установили следователи, 22 декабря 2021 года в утреннее время 43-летняя мать находилась со своей 5-летней дочерью Аней и 8-летним сыном Ваней по месту проживания в частном доме по улице 2-ая Заречная в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области.

— Рассердившись на детей за непослушание, женщина, используя шарф, заблокировала доступ воздуха сначала сыну, затем дочери, удерживая до тех пор, пока они не перестали подавать признаки жизни. Затем, она вынесла их на улицу и оставила в овраге, расположенном неподалеку от дома, после чего скрылась, — сообщили подробности циничного убийства в ведомстве.

Тела детей обнаружила случайная похожая. Мальчик был мертв, а девочка еще подавала признаки жизни. В настоящий момент за жизнь ребёнка борются врачи. Аня находится в реанимации районной больницы в крайне тяжёлом состоянии. У нее уже была остановка сердца.

Полиция вскоре нашла и саму детоубийцу, которая скрывалась в Энгельс Саратовской области и доставили в следственный отдел СК.

Следователем СК подозреваемая задержана. С ней проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее Зайцева выдвигала версию о том, что дети сами замерзли в неотапливаемом доме, а затем — на улице.

Ни школа, ни органы опеки ранее не ставили семью на учет как неблагополучную. С мужем Зайцева развелась незадолго до убийства их общих детей.