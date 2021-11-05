Сегодня, 5 ноября, проводится доследственная проверка по факту смерти 57-летнего мужчины. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

В ночь с 3 на 4 ноября с участка возле одного из домов в СНТ «Волжанка-2» в Энгельсском районе в больницу в бессознательном состоянии был госпитализирован 57-летний мужчина. Медики боролись за его жизнь, однако 4 ноября он скончался от травм.

В ходе осмотра следователями выявлены повреждения в области головы и туловища.

Следователи СК совместно с сотрудниками полиции устанавливают лицо, причинившее травмы погибшему. По результатам проверки будет принято решение.