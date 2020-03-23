Следователи Балакова расследуют дело о скончавшемся в медучреждении мужчины.

Предварительно, вечером 22 марта недалеко от дома №10 на улице Пролетарская прохожие обнаружили в сугробе мужчину. Ему сразу же вызвали медиков, которые госпитализировали его, а по прибытии в больницу констатировали смерть.

Специалисты уже осмотрели место происшествия и тело погибшего, на котором не обнаружено следов насилия. Уже известно, что умершему было 40 лет.

Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося, а также судмедэксперты определяют точную причину смерти потерпевшего.