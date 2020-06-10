В Саратовской области найдены останки человеческого тела. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

8 июня этого года в полицию обратилась жительница села Трудовое Питерского района. Женщина была обеспокоена пропажей своей 42-летней дочери, которая четыре дня не выходит ни с кем на связь и её местонахождение неизвестно. Правоохранители организовали поиски девушки.

5 июня 2020 года в этом же селе горел дом, после тщательного разбора пепелища были найдены останки человеческого тела. В настоящее время проводится комплекс мероприятий на установление личности сгоревшего и причину смерти.