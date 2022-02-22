Администрация Кировского района дала ответ на несчастный случай, произошедший 20 февраля.

Напомним, недавно ледяная глыба отправила молодого человека в больницу, упав с крыши жилого многоквартирного дома 77 по улице Московской. Здание признано аварийным и подлежащим реконструкции. Собственниками помещений выбрана форма управления, при которой они обязаны заключить договоры с организациями, осуществляющими работы по содержанию и эксплуатации здания.

В декабре прошлого года Комитетом по ЖКХ объявлен открытый конкурс для отбора управляющей организации. Конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок от претендентов на участие в нем.

Запланирован повторный конкурс. До тех пор, пока он не будет проведен — ответственность за содержание дома несут собственники.

Сотрудники Следственного комитета по Саратовской области начали проверку произошедшего.