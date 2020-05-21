В Саратове при поддержке Росгвардии задержали группу мошенников, которые обманывали пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления гвардии.

Аферисты звонили пожилым людям на стационарные телефоны и представлялась сотрудниками полиции. Они сообщали пенсионерам, что их родственники задержаны правоохранителями и за их свободу предлагали выплатить деньги. Старики сами, добровольно отдавали мошенникам десятки тысяч рублей. Таким способом “заработка” злоумышленники с марта по май этого года обогатились на 350 тысяч рублей.

Сейчас задержанных проверяют на причастность к девяти преступлениям. На злодеев завели уголовное дело за мошенничество.