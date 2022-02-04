Домой Рубрики Новости Саратова Назначен ио председателя по культуре Саратова РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Назначен ио председателя по культуре Саратова По Новости Саратова - 04.02.2022 71 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове назначили нового главного чиновника по культуре. Теперь исполнять обязанности председателя управления по культуре городской администрации назначена Карина Щербакова. Она заступила на пост сегодня. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Шестеро жителей Саратовской области скончались от коронавируса На Чернышевского в Саратове забил коммунальный фонтан В Саратове сменят перевозчика на маршрутке 8А ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Шестеро жителей Саратовской области скончались от коронавируса Новости Саратова - 04.02.2022 0 Еще шесть жителей Саратовской области скончались от коронавируса. Не стало трех женщин и такого же количества мужчин в возрасте от 45 до 89 лет. Всего за... На Чернышевского в Саратове забил коммунальный фонтан 04.02.2022 В Саратове сменят перевозчика на маршрутке 8А 04.02.2022 Школьница из Саратова победила во Всероссийском конкурсе «Знаешь? Научи!» 04.02.2022 В Балашове ищут 26-летнего Кирилла Перегудова 04.02.2022