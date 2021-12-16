Новым директором Саратовского филиала «Т Плюс» стал Сергей Анташев.

Ранее, 15 декабря, генеральный директор компании Андрей Вагнер представил его губернатору Валерию Радаеву.

Губернатор указал новому главе филиала о необходимости синхронизации ремонтных робот с дорожными и выполнения работ в назначенные сроки, — вопросы, являющиеся одними из самых важных в Саратовской области.

Напомним, Анташев ранее работал заместителем мэра города Тольятти, а в период 2017-2021 гг. являлся главой городского округа Тольятти.