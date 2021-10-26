Стало известно, кто будет возглавлять УМВД Саратова.

Это Александр Коробков, он родился 28 октября 1971 года в Саратове.

В 1994 закончил СГТУ имени Гагарина, в 2021 — Московский университет потребительской кооперации.

Работает в органах с 1994 года, проходил службу в подразделении экономической безопасности и противодействия коррупции. С 2007 по 2011 годы — в Департаменте собственной безопасности МВД России. С 2011 года – заместитель начальника полиции (по оперативной работе) Астраханского линейного отдела МВД России на транспорте.

С 2016 года по 2020 год возглавлял УНК Управления МВД России по Курской области. С мая 2020 года по октябрь 2021 года – начальник ОП № 7 в составе УМВД России по городу Саратову.