Приволжским ЛУ МВД на транспорте будет руководитель Николай Чистоногов.

Он работает в органах свыше 24 лет, закончил Саратовский Юридический институт МВД России, Академию Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации.

С 2017 по 2020 год он возглавлял Владимирский ЛО МВД России на транспорте.

Начальник Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу генерал-майор полиции Александр Бережной представил его личному составу линейного подразделения в октябре прошлого года. С того времени Николай Чистоногов был временно исполняющим обязанности начальника Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.