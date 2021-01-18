Приволжским ЛУ МВД на транспорте будет руководитель Николай Чистоногов.
Он работает в органах свыше 24 лет, закончил Саратовский Юридический институт МВД России, Академию Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации.
С 2017 по 2020 год он возглавлял Владимирский ЛО МВД России на транспорте.
Начальник Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу генерал-майор полиции Александр Бережной представил его личному составу линейного подразделения в октябре прошлого года. С того времени Николай Чистоногов был временно исполняющим обязанности начальника Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.