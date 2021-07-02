Старший советник юстиции Павел Белоусов назначен прокурором Балашова. Об этом гласит сайт надзорного ведомства.

Он имеет высшее юридическое образование, женат, воспитывает трех детей. Работает в прокуратуре с августа 2002 года — сначала помощником, потом заместителем прокурора Новоузенского района, впоследствии — Романовского. С октября 2016 года замещал прокурора Ершовского района.

Зарекомендовал себя юридически грамотным, инициативным, добросовестным работником. За положительные результаты в служебной деятельности поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации, прокурором области.