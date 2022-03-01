Накануне, 28 февраля, стал известен новый прокурор Ершовского района. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Саратовской области.

На эту должность назначили советника юстиции Ивана Викторовича Бочарова. Приказ от 25 февраля подписал Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

— Бочаров И.В., 1985 года рождения, имеет высшее юридическое образование.

— В органах прокуратуры служит с февраля 2008 года. Был следователем следственного отдела по г. Балашову следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Саратовской области, помощником, старшим помощником прокурора г. Балашова, прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел, наркоконтроля и юстиции управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области. С июня 2014 года замещал должность помощника прокурора Саратовской области по организационным вопросам и контролю исполнения.

— Зарекомендовал себя юридически грамотным, инициативным, добросовестным работником.

— За положительные результаты в служебной деятельности неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором области.

— Женат, воспитывает двоих несовершеннолетних детей. — сообщается на сайте ведомства.