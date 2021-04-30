В Ленинском районе Саратова назначен новый прокурор.

Согласно приказу Генпрокурора РФ от 29 апреля 2021 года, эту должность занял старший советник юстиции Андрей Дементьев.

Он родился в 1981 году, имеет высшее юридическое образование, воспитывает двоих несовершеннолетних детей. В органах служит с августа 2002 года.

Был помощником прокурора Лысогорского района, прокурором второго отдела управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Саратовской области, заместителем прокурора Калининского района. В октябре 2016 года был назначен прокурором в Балашове.

За результаты в своей работе его поощрял прокурор Саратовской области и Генеральный прокурор РФ.